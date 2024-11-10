Семак о 1-м круге «Зенита»: «Неплохой результат по очкам. Когда лидеры получают травмы, как Глушенков и Вендел, это добавляет проблем»

Сергей Семак подвел итоги первого круга для «Зенита» в Мир РПЛ-2024/25.

Сегодня «Зенит » в Грозном обыграл «Ахмат» (2:1) в 15-м туре и набрал 36 очков. Столько же у лидирующего «Краснодара», который в эти минуты играет с «Рубином» (0:1, перерыв). У «Локомотива» 34 балла.

– Сегодня завершился для «Зенита» первый круг. Как бы вы подвели его итоги и насколько на вашу работу и результат повлияли травмы, от которых, по первому впечатлению, как никогда «Зенит» страдает в этом полугодии?

– Что касается набранных очков, это неплохой результат, конечно. Но и другие команды – кто-то опережает, кто-то не отстает. 30 очков набрать после первого круга – это хороший результат.

Что касается травмированных, то конечно, когда лидеры получают травмы, те игроки, которые напрямую влияют на результат – это и Глушенков , и Вендел , и другие игроки на том или ином этапе выпадают… Это добавляет проблем и головной боли тренерам. Но мы работаем для того, чтобы искать решения, заменять. В первую очередь, чтобы не страдал результат.

С другой стороны, у нас не 10 человек играет, а 20-23 полевых игрока на сезон в заявке. Естественно, все должны быть готовы в определенный момент помочь. Поэтому пока все в обычном режиме, стараемся работать, – сказал главный тренер «Зенита» Семак .