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Кассьерра больше всего мячей забил в ворота «Ахмата» – 10 голов в 9 матчах

Матео Кассьерра забил «Ахмату» в 15-м туре Мир РПЛ.

Форвард «Зенита» котировался вторым по вероятности автором гола за 2.10 – после Лусиано Гонду (1.96). Этот 10-й гол Кассьерры за 9 матчей против грозненцев. Ни одной другой команде он не забил больше.

Всего у Кассьерры 12 результативных действий в матчах против «Ахмата» (10 голов, 4 ассиста).

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Опубликовала: Венера Кравченко
Источник: Transfermarkt
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