Кассьерра больше всего мячей забил в ворота «Ахмата» – 10 голов в 9 матчах
Матео Кассьерра забил «Ахмату» в 15-м туре Мир РПЛ.
Форвард «Зенита» котировался вторым по вероятности автором гола за 2.10 – после Лусиано Гонду (1.96). Этот 10-й гол Кассьерры за 9 матчей против грозненцев. Ни одной другой команде он не забил больше.
Всего у Кассьерры 12 результативных действий в матчах против «Ахмата» (10 голов, 4 ассиста).
В Чалова больше не верят: четыре гола и два ассиста – новый потолок. И даже от него пока далек
Опубликовала: Венера Кравченко
Источник: Transfermarkt
Рекомендуем
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости