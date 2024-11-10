«Зенит» победил «Ахмат» – 2:1. Петербуржцы забивают грозненцам минимум 2 гола в 6 матчах подряд

«Зенит» на выезде обыграл «Ахмат» в 15-м туре Мир РПЛ (2:1).

В прематче на гостей давали 1.46. На индивидуальный тотал «Зенита» больше 1,5 гола предлагался коэффициент 1.56. Это 6-й матч подряд, в котором петербуржцы забили «Ахмату» не меньше 2 мячей. Общий тотал больше 2,5 голов зашел за 1.79.

У грозненцев 6 поражений в последних 7 матчах.

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