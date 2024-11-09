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  • ЭСК признала верным удаление Литвинова в дерби с ЦСКА: «Игрок «Спартака» совершил провокационное продолжительное воздействие рукой на лицо соперника с последующим толчком»
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ЭСК признала верным удаление Литвинова в дерби с ЦСКА: «Игрок «Спартака» совершил провокационное продолжительное воздействие рукой на лицо соперника с последующим толчком»

ЭСК поддержала решение удалить Руслана Литвинова в матче против ЦСКА.

«Спартак» и контрольно-дисциплинарный комитет РФС обратились в комиссию с просьбой оценить работу арбитра Алексея Сухого в эпизоде с демонстрацией красной карточки игроку красно-белых на 61-й минуте. Удаление было признано обоснованным.

«Решение ЭСК мотивировано тем, что действия данного игрока, совершившего провокационное продолжительное воздействие рукой на лицо соперника с последующим толчком в агрессивной манере этой же рукой в лицо игрока команды ЦСКА №4 Виллиана Роши после остановки игры, по мнению всех членов комиссии, должны наказываться вынесением красной карточки.

По этой причине комиссия единогласно поддерживает решение ВАР вмешаться в игровую ситуацию и пригласить судью к монитору и решение судьи удалить с поля игрока команды «Спартак» за агрессивное поведение после просмотра монитора в данном игровом эпизоде», – говорится в сообщении.

«Удаление Роши можно оспорить, Литвинова – нет». Глава КДК Григорьянц о дисквалификации игроков ЦСКА и «Спартака»

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: официальный сайт РФС
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дисквалификации
logoРФС
logoсудьи
КДК РФС
logoАлексей Сухой
logoВиллиан Роша
logoРуслан Литвинов
ЭСК РФС
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