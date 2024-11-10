Станкович о дисквалификации Литвинова: «Эпизод говорит сам за себя. Сказать, что мы шокированы или удивлены – это ничего не сказать»

Деян Станкович высказался о дисквалификации Руслана Литвинова.

Напомним, в субботу ЦСКА уступил «Спартаку » (0:2) в матче 14‑го тура МИР РПЛ . Во втором тайме на поле произошла массовая потасовка, после которой Руслан Литвинов и Виллиан Роша были удалены с поля.

За это защитник армейцев был дисквалифицирован на три матча, полузащитник красно-белых – на два.

«Какое тут может быть мое персональное мнение? Тут все и так видно. Эпизод говорит сам за себя. Нечего добавить.

Сказать, что мы шокированы или удивлены – это ничего не сказать», – заявил главный тренер «Спартака».