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  • Станкович о дисквалификации Литвинова: «Эпизод говорит сам за себя. Сказать, что мы шокированы или удивлены – это ничего не сказать»
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Станкович о дисквалификации Литвинова: «Эпизод говорит сам за себя. Сказать, что мы шокированы или удивлены – это ничего не сказать»

Деян Станкович высказался о дисквалификации Руслана Литвинова.

Напомним, в субботу ЦСКА уступил «Спартаку» (0:2) в матче 14‑го тура МИР РПЛ. Во втором тайме на поле произошла массовая потасовка, после которой Руслан Литвинов и Виллиан Роша были удалены с поля. 

За это защитник армейцев был дисквалифицирован на три матча, полузащитник красно-белых – на два. 

«Какое тут может быть мое персональное мнение? Тут все и так видно. Эпизод говорит сам за себя. Нечего добавить.

Сказать, что мы шокированы или удивлены – это ничего не сказать», – заявил главный тренер «Спартака».

Опубликовано: Sports
Источник: «Матч ТВ»
logoСпартак
logoДеян Станкович
logoпремьер-лига Россия
дисквалификации
logoМатч ТВ
logoРуслан Литвинов
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