Глава МИД Великобритании: «В ужасе от антисемитских нападений на израильских граждан в Амстердаме. Осуждаю акты насилия, солидарен с израильским и еврейским народом»
Глава МИД Великобритании осудил нападение на фанатов «Маккаби» в Амстердаме.
«Я в ужасе от антисемитских нападений на израильских граждан в Амстердаме. Мои мысли – с пострадавшими, их семьями и всеми, кого это коснулось. Я полностью осуждаю эти отвратительные акты насилия и солидарен с израильским и еврейским народом во всем мире», – сказал глава МИД Великобритании, член Лейбористской партии и член парламента от Тоттенхэма Дэвид Лэмми.
В столице Нидерландов после матча Лиги Европы между «Аяксом» и «Маккаби» из Тель-Авива (5:0) произошли нападения на болельщиков клуба из Израиля.
Фанатов «Маккаби» били в Амстердаме, есть раненые – эхо палестинского конфликта. Даже Байден высказался
Опубликовано: Sports
Источник: аккаунт Дэвида Лэмми в X
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