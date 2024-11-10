Глава МИД Великобритании: «В ужасе от антисемитских нападений на израильских граждан в Амстердаме. Осуждаю акты насилия, солидарен с израильским и еврейским народом»

Глава МИД Великобритании осудил нападение на фанатов «Маккаби» в Амстердаме.

«Я в ужасе от антисемитских нападений на израильских граждан в Амстердаме. Мои мысли – с пострадавшими, их семьями и всеми, кого это коснулось. Я полностью осуждаю эти отвратительные акты насилия и солидарен с израильским и еврейским народом во всем мире», – сказал глава МИД Великобритании, член Лейбористской партии и член парламента от Тоттенхэма Дэвид Лэмми.

В столице Нидерландов после матча Лиги Европы между «Аяксом » и «Маккаби » из Тель-Авива (5:0) произошли нападения на болельщиков клуба из Израиля.

Фанатов «Маккаби» били в Амстердаме, есть раненые – эхо палестинского конфликта. Даже Байден высказался