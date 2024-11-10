Галактионов о внимании к Батракову: «Призываем СМИ немного снизить градус, чтобы Алексей дальше спокойно развивался»

Михаил Галактионов оценил прогресс Алексея Батракова.

Футболист «Локо » провел 19 матчей за «Локомотив», забил 11 мячей и отдал 8 результативных передач.

– Когда требует ситуация, мы общаемся индивидуально с Батраковым . Лишний раз не вижу смысла грузить молодого игрока информацией.

– То, что к нему приковано много внимания – это хорошо или плохо?

– Понятно, что внимание к нему обоснованное, Батраков этого заслуживает. Но мы призываем СМИ немного снизить градус, чтобы Алексей дальше спокойно развивался и показывал хорошее качество игры, – сказал главный тренер «Локомотива».