Галактионов о внимании к Батракову: «Призываем СМИ немного снизить градус, чтобы Алексей дальше спокойно развивался»
Михаил Галактионов оценил прогресс Алексея Батракова.
Футболист «Локо» провел 19 матчей за «Локомотив», забил 11 мячей и отдал 8 результативных передач.
– Когда требует ситуация, мы общаемся индивидуально с Батраковым. Лишний раз не вижу смысла грузить молодого игрока информацией.
– То, что к нему приковано много внимания – это хорошо или плохо?
– Понятно, что внимание к нему обоснованное, Батраков этого заслуживает. Но мы призываем СМИ немного снизить градус, чтобы Алексей дальше спокойно развивался и показывал хорошее качество игры, – сказал главный тренер «Локомотива».
Опубликовано: Sports
Источник: «РБ Спорт»
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