Батраков первым набрал 100 очков в фэнтези РПЛ. У полузащитника 10+6 в 15 турах
Хавбек «Локомотива» Алексей Батраков быстрее всех набрал 100 очков в фэнтези РПЛ.
В матче 15-го тура против «Факела» Батраков дважды забил с пенальти и набрал 14 очков (+3 за полный матч, +10 за голы, +2 за заработанный пенальти, -1 за желтую карточку). «Локомотив» выиграл 2:1.
После 15 туров у Алексея 105 очков – лучший показатель фэнтези РПЛ на Спортсе’‘. В тройке также Эсекиэль Барко (85) и Эдуард Сперцян (82). Кроме этого полузащитник «Локомотива» – самый популярный в фэнтези (55,45%).
Батраков – лучший бомбардир РПЛ (10 голов), и 2-й по ассистам (6) после Вендела (8).
Опубликовано: Фэнтези на Спортсе
Источник: Фэнтези РПЛ на Спортсе’‘
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