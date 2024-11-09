Фэнтези
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Батраков первым набрал 100 очков в фэнтези РПЛ. У полузащитника 10+6 в 15 турах

Хавбек «Локомотива» Алексей Батраков быстрее всех набрал 100 очков в фэнтези РПЛ.

В матче 15-го тура против «Факела» Батраков дважды забил с пенальти и набрал 14 очков (+3 за полный матч, +10 за голы, +2 за заработанный пенальти, -1 за желтую карточку). «Локомотив» выиграл 2:1.

После 15 туров у Алексея 105 очков – лучший показатель фэнтези РПЛ на Спортсе’‘. В тройке также Эсекиэль Барко (85) и Эдуард Сперцян (82). Кроме этого полузащитник «Локомотива» – самый популярный в фэнтези (55,45%).

Батраков – лучший бомбардир РПЛ (10 голов), и 2-й по ассистам (6) после Вендела (8).

👉 Ваща команда в фэнтези РПЛ

Опубликовано: Фэнтези на Спортсе
Источник: Фэнтези РПЛ на Спортсе’‘
logoЛокомотив
logoпремьер-лига Россия
logoФэнтези
logoАлексей Батраков
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