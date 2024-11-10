Александр Мостовой: «Локомотиву» надо отпускать Батракова, если предложат 15 миллионов евро» 

Александр Мостовой рассказал, за какую сумму «Локо» стоит продать Алексея Батракова.

В субботу в матче Мир РПЛ с «Факелом» (2:1) хавбек сделал дубль.

«Два пенальти реализовал, молодец. Но мы много видели футболистов, которые в 19 лет начинали, а потом о них никто не слышал. Давайте подождем с разговорами о Европе.

С другой стороны, «Локомотиву » надо отпускать Батракова , если предложат 15 миллионов евро. Но пока пусть спокойно играет в футбол, сезон закончит хорошо, а там посмотрим», – сказал бывший футболист сборной России.

Что вытворяет Батраков: 10+6 в 14 матчах! Главная звезда РПЛ?