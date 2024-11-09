Галактионов про 2:1 с «Факелом»: «Локо» немного убаюкался под темп игры во 2-м тайме. Но проявил настойчивость»
Михаил Галактионов прокомментировал победу над «Факелом» (2:1) в Мир РПЛ.
– Во втором тайме мы немного убаюкались под темп игры, отдали инициативу. Но смогли проявить настойчивость, создали момент, в результате которого реализовали пенальти.
– Батраков снова сыграл на разных позициях. С чем это связано?
– Под нападающими – его основная позиция, но иногда требуется опускать Батракова пониже, чтобы он продвигал мяч из глубины.
– Произошла обратная замена Сарвели.
– Да, мы ему сказали, чтобы не расстраивался, так как требовался игрок в опорный зоне, умеющий подбирать мячи. Сарвели - парень понимающий, не думаю, что он расстроился, замена диктовалась ситуацией, – сказал главный тренер «Локомотива».
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости