Галактионов про 2:1 с «Факелом»: «Локо» немного убаюкался под темп игры во 2-м тайме. Но проявил настойчивость»

Михаил Галактионов прокомментировал победу над «Факелом» (2:1) в Мир РПЛ.

– Во втором тайме мы немного убаюкались под темп игры, отдали инициативу. Но смогли проявить настойчивость, создали момент, в результате которого реализовали пенальти.

– Батраков снова сыграл на разных позициях. С чем это связано?

– Под нападающими – его основная позиция, но иногда требуется опускать Батракова пониже, чтобы он продвигал мяч из глубины.

– Произошла обратная замена Сарвели.

– Да, мы ему сказали, чтобы не расстраивался, так как требовался игрок в опорный зоне, умеющий подбирать мячи. Сарвели - парень понимающий, не думаю, что он расстроился, замена диктовалась ситуацией, – сказал главный тренер «Локомотива ».