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Гути призвал «Реал» вернуть 38-летнего Рамоса в связи с травмами защитников

Гути призвал «Реал» подписать 38-летнего Серхио Рамоса.

У «Реала» травмированы  защитники Даниэль Карвахаль, Давид Алаба и Лукас Васкес. Разрыв крестообразных связок колена вчера получил Эдер Милитао.

«Посмотрите на обеспокоенное лицо Анчелотти. Милитао – очень важный игрок, только что восстановившийся после прошлогодней травмы. Плюс к нему травма Карвахаля. У Алабы долгая травма.

Нужно выходить на рынок. Рамос остался без команды. Правый защитник и центральный защитник. Четко вижу эту сделку, причем по нулевой цене. В прошлом году он играл в «Севилье» и добился хороших результатов. Человек, который был в команде, который был активен в прошлом году. Который продолжает заниматься собой и может играть эти шесть месяцев», – сказал экс-футболист «Реала».

Опубликовано: Sports
Источник: Goal.com
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logoЛа Лига
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