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  • «Реал» продаст шкафчики из раздевалок старого «Бернабеу» на аукционе со стартовой ценой 10 тысяч фунтов. Ими пользовались Зидан, Рамос, Фигу
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«Реал» продаст шкафчики из раздевалок старого «Бернабеу» на аукционе со стартовой ценой 10 тысяч фунтов. Ими пользовались Зидан, Рамос, Фигу

«Реал» продает части старой раздевалки по цене от 10 тысяч фунтов.

Ранее стало известно, что «Мадрид» выставил на аукцион вещи со старого «Сантьяго Бернабеу»: сиденья, столы, афиши, шкафчики из раздевалок, фото гола Зинедина Зидана «Байеру».

Аукцион проведет британский аукционный дом Sotheby’s. Каждый шкафчик из раздевалки с фото и именем игрока будет продаваться со стартовой ценой 10 тысяч фунтов (13 тысяч евро). Шкафчики будут выставлены на аукцион в том виде, в котором они сохранились с 2022 года, и будут включать сертификат подлинности и список игроков, которые ими пользовались. Среди прочих будут продаваться шкафчики Зинедина Зидана, Серхио Рамоса и Луиша Фигу.

Также на аукцион выставлены трехметровая мозаика с изображением «Сантьяго Бернабеу» и металлические ворота стадиона, оцененные в 12 тысяч и 8 тысяч фунтов соответственно.

Часть выручки от аукциона будет направлена ​​в фонд «Реала», который помогает образованию детей и социальной интеграции уязвимых слоев населения.

Аукцион начнется 12 ноября и продлится две недели.

Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: As
logoЛуиш Фигу
logoРеал Мадрид
logoСерхио Рамос
logoЛа Лига
logoЗинедин Зидан
logoСантьяго Бернабеу
деньги
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