Серхио Рамос ведет переговоры с «Бока Хуниорс»
Серхио Рамос может перейти в «Бока Хуниорс».
38-летний защитник ведет переговоры с президентом клуба из Буэнос-Айреса Хуаном Рикельме и тренером Фернандо Гаго, который хорошо знаком ему по совместной карьере за «Реал».
По данным Relevo, «Бока» готова платить Рамосу около 5 млн евро в год, тогда как в «Севилье», в своем последнем клубе, испанец зарабатывал около 11 млн за сезон.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Relevo
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