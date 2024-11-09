«Реал» одержал крупнейшую победу в сезоне после двух поражений

«Реал» одержал крупнейшую победу в этом сезоне.

Разгромив «Осасуну» со счетом 4:0, команда тренера Карло Анчелотти впервые в этом сезоне одержала победу с разницей в четыре мяча.

Крупную победу «Реал» одержал после двух подряд поражений – от «Барсы» и «Милана».