У Винисиуса 4-й хет-трик за «Реал». Три из них сделаны в 2024-м
Винисиус сделал 4-й хет-трик за «Реал».
Четвертым стал сегодняшний хет-трик. Бразилец трижды поразил ворота «Осасуны» (4:0).
Примечательно, что три хет-трика их четырех Винисиус сделал в этом году – против «Барсы» в Суперкубке Испании и против «Дортмунда» в Лиге чемпионов.
Также был хет-трик против «Леванте» в Ла Лиге в мае 2022 года.
Опубликовано: Sports
Источник: аккаунт Педро Мартина в X
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