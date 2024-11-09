У Винисиуса 4-й хет-трик за «Реал». Три из них сделаны в 2024-м

Винисиус сделал 4-й хет-трик за «Реал».

Четвертым стал сегодняшний хет-трик. Бразилец трижды поразил ворота «Осасуны» (4:0).

Примечательно, что три хет-трика их четырех Винисиус сделал в этом году – против «Барсы» в Суперкубке Испании и против «Дортмунда» в Лиге чемпионов.

Также был хет-трик против «Леванте» в Ла Лиге в мае 2022 года.