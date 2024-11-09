Финский журналист из-за технической ошибки не включил Винисиуса в топ-10 «Золотого мяча». Он заявил, что выйдет из жюри

Финский журналист выйдет из состава жюри «Золотого мяча».

Юха Канерва стал одним из трех журналистов, которые не включили Винисиуса из «Реала » в десятку лучших футболистов.

Репортер сообщил, что допустил техническую ошибку, и по этой причине выйдет из состава жюри номинации.

Согласно бюллетеню журналиста, первое место занял полузащитник «Манчестер Сити» Родри, второе – форвард «горожан» Эрлинг Холанд, третье – хавбек «Мадрида» Джуд Беллингем.

Журналисты, участвуя в опросе France Football, составляли топ-10. За первое место начислялось 15 очков, за второе – 12 и так далее. Родри опередил Винисиуса на 41 очко.