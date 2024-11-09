Беллингем набрал 917 баллов в голосовании «Золотого мяча», Карвахаль – 550, Мбаппе – 420, Ямаль – 383, Кроос – 290
Опубликованы результаты голосования «Золотого мяча».
По итогам прошедшего сезона победу в номинации одержал Родри, вторым стал Винисиус, отстав от победителя на 41 балл, третьим – Джуд Беллингем.
Журналисты, участвуя в опросе France Football, составляли топ-10. За первое место начислялось 15 очков, за второе – 12 и так далее.
Итоги голосования в первой десятке выглядят следующим образом:
1. Родри («Манчестер Сити») – 1170 баллов;
2. Винисиус («Реал») – 1129;
3. Джуд Беллингем («Реал») – 917;
4. Даниэль Карвахаль («Реал») – 550;
5. Эрлинг Холанд («Манчестер Сити») – 432;
6. Килиан Мбаппе («ПСЖ») – 420;
7. Лаутаро Мартинес («Интер») – 402;
8. Ламин Ямаль («Барселона») – 383;
9. Тони Кроос («Реал») – 290;
10. Харри Кейн («Бавария») – 201.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: L’Equipe
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