Беллингем набрал 917 баллов в голосовании «Золотого мяча», Карвахаль – 550, Мбаппе – 420, Ямаль – 383, Кроос – 290

Опубликованы результаты голосования «Золотого мяча».

По итогам прошедшего сезона победу в номинации одержал Родри, вторым стал Винисиус, отстав от победителя на 41 балл , третьим – Джуд Беллингем.

Журналисты, участвуя в опросе France Football, составляли топ-10. За первое место начислялось 15 очков, за второе – 12 и так далее.

Итоги голосования в первой десятке выглядят следующим образом:

1. Родри («Манчестер Сити ») – 1170 баллов;

2. Винисиус («Реал») – 1129;

3. Джуд Беллингем («Реал ») – 917;

4. Даниэль Карвахаль («Реал») – 550;

5. Эрлинг Холанд («Манчестер Сити») – 432;

6. Килиан Мбаппе («ПСЖ ») – 420;

7. Лаутаро Мартинес («Интер» ) – 402;

8. Ламин Ямаль («Барселона ») – 383;

9. Тони Кроос («Реал») – 290;

10. Харри Кейн («Бавария ») – 201.