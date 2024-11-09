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  • Родри предпочел бы, чтобы делегация «Реала» посетила церемонию «Золотого мяча»: «Я не поступил бы так. Хотелось, чтобы все лучшие игроки планеты присутствовали в такой вечер»
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Родри предпочел бы, чтобы делегация «Реала» посетила церемонию «Золотого мяча»: «Я не поступил бы так. Хотелось, чтобы все лучшие игроки планеты присутствовали в такой вечер»

Родри хотел, чтобы делегация «Реала» присутствовала на церемонии «Золотого мяча».

Полузащитник «Манчестер Сити» стал обладателем «Золотого мяча»-2024. Ни один из представителей «Реала» не посетил церемонию, несмотря на то, что игроки «Мадрида» Винисиус Жуниор, Джуд Беллингем и Даниэль Карвахаль заняли места со второго по четвертое, Карло Анчелотти стал тренером года, сами «сливочные» – командой года, а Килиан Мбаппе разделил с Харри Кейном приз лучшему бомбардиру года.

«Что вы хотите от меня услышать? Что я предпочел бы, чтобы они все были там? Конечно, предпочел бы. Не хватало второго, третьего, четвертого лучших игроков и так далее. Мы хотим, чтобы все лучшие футболисты планеты присутствовали в такой вечер.

Лучшая команда года не присутствовала на церемонии, хотя они получили награды лучшему тренеру и лучшему бомбардиру.

Я должен уважать решение каждого. Хотя я бы не поступил так же. Но они делают то, что хотят», – сказал хавбек «Ман Сити».

Опубликовано: Sports
Источник: Marca
logoКарло Анчелотти
logoМанчестер Сити
logoпремьер-лига Англия
logoРеал Мадрид
logoЛа Лига
logoЗолотой мяч
logoДаниэль Карвахаль
logoКилиан Мбаппе
logoРодри
logoВинисиус Жуниор
logoДжуд Беллингем
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