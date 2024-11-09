Пятибратов про 1:2 с «Локо»: «Результат расстроил. Не «Локомотив» выиграл, а «Факел» проиграл. 2-й тайм был за нами»
Главный тренер «Факела» подвел итоги матча с «Локомотивом» (1:2).
Победный гол «Локо» забил в компенсированное ко второму тайму время: пенальти реализовал Алексей Батраков, забивший с 11-метровой отметки и в первом тайме.
– Результат расстроил. Не «Локомотив» выиграл, а «Факел» проиграл. Острота была у обеих команд. Второй тайм был за нами, мы забрали инициативу. К сожалению, ошибки привели к такому результату.
– Были поставлены два пенальти, как вы отреагировали?
– Если есть решение, оно справедливое. Значит, нужно было ставить пенальти.
Мы достойно играли, не нужно забывать, что «Локомотив» – одна из лучших команд России. Посмотрите, кто у них сидит на замене. Не должны были проиграть, – сказал Дмитрий Пятибратов.
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