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У 19-летнего Батракова 10 голов в 19 матчах РПЛ – только Дзагоев, Захарян и Жо были моложе, когда достигли этой отметки

Алексей Батраков забил 10 голов в 19 матчах в Мир РПЛ в карьере.

Футболист «Локомотива» сегодня отметился голом с пенальти в игре против «Факела». 

Батраков (19 лет и 153 дня) стал четвертым по молодости игроком в РПЛ в XXI веке, достигшим отметки в 10 мячей. Только три игрока достигли этой отметки, когда были младще. Это Жо (19 лет и 47 дней), Арсен Захарян (18 лет и 353 дня) и Алан Дзагоев (18 лет и 299 дней).

При этом по количеству матчей для достижения 10 голов лучше Батракова (19) был только Жо (8).  Дзагоев понадобилось 23 встречи, Захаряну – 41 игра.

Кроме того, только два игрока забивали с пенальти в РПЛ в XXI веке, будучи моложе, чем Батраков сегодня. Это Павел Мамаев (18 лет и 69 дней) за «Торпедо» в 2006 году и Жо (19 лет и 6 дней) за ЦСКА в 2006 году.

Опубликовано: Sports
Источник: Opta
logoЛокомотив
logoЖо
logoпремьер-лига Россия
logoПавел Мамаев
logoАлан Дзагоев
logoФакел
logoАрсен Захарян
logoАлексей Батраков
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