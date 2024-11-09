У 19-летнего Батракова 10 голов в 19 матчах РПЛ – только Дзагоев, Захарян и Жо были моложе, когда достигли этой отметки

Алексей Батраков забил 10 голов в 19 матчах в Мир РПЛ в карьере.

Футболист «Локомотива» сегодня отметился голом с пенальти в игре против «Факела».

Батраков (19 лет и 153 дня) стал четвертым по молодости игроком в РПЛ в XXI веке, достигшим отметки в 10 мячей. Только три игрока достигли этой отметки, когда были младще. Это Жо (19 лет и 47 дней), Арсен Захарян (18 лет и 353 дня) и Алан Дзагоев (18 лет и 299 дней).

При этом по количеству матчей для достижения 10 голов лучше Батракова (19) был только Жо (8). Дзагоев понадобилось 23 встречи, Захаряну – 41 игра.

Кроме того, только два игрока забивали с пенальти в РПЛ в XXI веке, будучи моложе, чем Батраков сегодня. Это Павел Мамаев (18 лет и 69 дней) за «Торпедо» в 2006 году и Жо (19 лет и 6 дней) за ЦСКА в 2006 году.