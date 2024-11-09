📱Телефон на поле – находка игрока «Факела» в матче с «Локо». Неожиданно, да?

Забавный эпизод случился во время игры между «Локомотивом» и «Факелом». В самом начале матча полузащитник воронежцев Ираклий Квеквескири подошел к бровке – и протянул тренеру Дмитрию Пятибратову... смартфон.

Первым находку обнаружил защитник «Факела» Игорь Калинин. Он передал устройство капитану, а потом судья под улыбки игроков сопроводил Квеквескири до бровки.

Ираклий в легкой растерянности.

Как и тренерский штаб «Факела». Пятибратов передал находку резервному арбитру.

Откуда телефон на поле и нашелся ли хозяин – пока неизвестно. Комментатор «Матч ТВ» в эфире предположил, что телефон потерял один из мальчиков, растягивавших баннер в начале матча.

Фото: fmatchtv.ru /скриншоты трансляции