Жирков о российских игроках: «В нынешней ситуации лучше уезжать в любой клуб, выступающий на международной арене. Карьера пролетит, будет непонятно, какие матчи ты играл»

Юрий Жирков посоветовал лучшим российским игрокам уезжать из РПЛ.

– С «Локомотивом» связано главное открытие сезона среди футболистов – Батраков. Восхищает его прогресс?

– Отличный игрок. В «Локомотиве » всегда были игроки хорошего уровня – тот же Измайлов появился в раннем возрасте, Динияр Билялетдинов. Батракова ждет большое будущее не только в сборной России, но и в каком-нибудь зарубежном чемпионате.

– Слухи о Батракове в Европе – вопрос времени. Что посоветуете, когда они оформятся во что-то конкретное?

– Если у него будет приглашение и руководство отпустит, это будет здорово. Надо уезжать. Чем моложе уедет в Европу, тем лучше.

– Есть мнение, что наши лучшие футболисты должны играть в РПЛ для российских болельщиков.

– Сейчас наши клубы не играют нигде. В нынешней ситуации лучше уезжать в любой другой клуб, который выступает на международной арене. Карьера пролетит незаметно, и будет непонятно, какие матчи ты играл.

Тяжело рассуждать, потому что при мне клубы участвовали в Лиге чемпионов. Ты мог где-то засветиться. Клуб тебя держал и никуда не отдавал. Всегда говорили: «Нет предложений» (смеется). Так было с тем же Карвальо.

Сейчас футбол больше заточен на то, чтобы куда-то продать за хорошие деньги. Теперь легче уехать, чем было у нас. В мое время клубы тратили большие деньги на тех же легионеров, а русских ребят вовремя не отдавали, – сказал бывший защитник ЦСКА, «Зенита» и «Челси».

Жирков о клубном патриотизме: «Футбол стал бизнесом, болельщики поменялись. Раньше были группировки, драки. Хотя Соболев перешел в «Зенит» – ему там чуть ногу не сломали»