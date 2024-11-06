«Локо» и Батраков договорились о продлении контракта на улучшенных условиях. Об этом сообщил Нагорных
«Локомотив» и Алексей Батраков договорились о продлении контракта.
Об этом сообщил председатель совета директоров московского клуба Юрий Нагорных.
«Какое-то время назад договорились [о продлении контракта с Батраковым на улучшенных условиях]», – сказал Нагорных, не уточнив, на какой срок будет рассчитано новое соглашение.
В текущем сезоне Мир РПЛ Батраков провел 13 матчей, отличившись 8 голами и 6 ассистами. Статистику 19-летнего полузащитника можно найти здесь.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Р-Спорт»
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости