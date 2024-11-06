«Локо» и Батраков договорились о продлении контракта на улучшенных условиях. Об этом сообщил Нагорных

«Локомотив» и Алексей Батраков договорились о продлении контракта.

Об этом сообщил председатель совета директоров московского клуба Юрий Нагорных.

«Какое-то время назад договорились [о продлении контракта с Батраковым на улучшенных условиях]», – сказал Нагорных, не уточнив, на какой срок будет рассчитано новое соглашение.

В текущем сезоне Мир РПЛ Батраков провел 13 матчей, отличившись 8 голами и 6 ассистами. Статистику 19-летнего полузащитника можно найти здесь .