Представитель Батракова о новом контракте хавбека: «Есть договоренность, чтобы поговорить о нем. Никаких цифр, конкретики, предложений нет»
Представитель Алексея Батракова опроверг информацию о новом контракте игрока.
Ранее председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных сообщил, что клуб договорился с полузащитником о подписании соглашения на улучшенных условиях.
«Юрий Дмитриевич немного поторопился. Есть устная договоренность о том, чтобы встретиться и поговорить о новом контракте.
Никаких цифр, никакой конкретики, никаких предложений со стороны «Локомотива» или со стороны представителей Алексея на данный момент не существует.
Есть намерение пересмотреть контракт и попробовать договориться о новом соглашении», – сказал Владимир Кузьмичев.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Спорт-Экспресс»
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