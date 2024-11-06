Представитель Батракова о новом контракте хавбека: «Есть договоренность, чтобы поговорить о нем. Никаких цифр, конкретики, предложений нет»

Представитель Алексея Батракова опроверг информацию о новом контракте игрока.

Ранее председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных сообщил , что клуб договорился с полузащитником о подписании соглашения на улучшенных условиях.

«Юрий Дмитриевич немного поторопился. Есть устная договоренность о том, чтобы встретиться и поговорить о новом контракте.

Никаких цифр, никакой конкретики, никаких предложений со стороны «Локомотива » или со стороны представителей Алексея на данный момент не существует.

Есть намерение пересмотреть контракт и попробовать договориться о новом соглашении», – сказал Владимир Кузьмичев .