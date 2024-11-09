Месси включил Ямаля, Кубарси и Гарначо в тройку в голосовании за лучшего молодого игрока мира
Стало известно, за кого голосовал Лионель Месси, выбирая лучшего молодого игрока.
На первое место в голосовании за приз «Копа Трофи» от France Football форвард «Интер Майами» поставил Ламина Ямаля из «Барсы», на второе – защитника «Барселоны» Пау Кубарси, на третье – аргентинца Алехандро Гарначо из «Манчестер Юнайтед».
Напомним, лучшим молодым игроком признали Ямаля.
Опубликовано: Sports
Источник: аккаунт Фабрицио Романо в X
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