И МЛС хочет «осень-весну»: ради денег и трансферов. Планируют после домашнего ЧМ

Пока консультации.

Формат МЛС может обновиться – обсуждают переход на систему осень-весна, как в европейском футболе. Предполагаемый старт – после домашнего ЧМ-2026.

Изменения, вероятно, затронут все систему футбола в США.

«Весна-осень» в МЛС с самого начала – уже 28 лет. О новой системе спрашивают болельщиков и консультируются с клубами

Руководство лиги живет такой идеей с января. Вообще-то для МЛС база – весна-осень, так живут с первого сезона-1996.

Но сейчас осознают: ради популярности лиги и синхронизация с мировым трансферным рынком стоит меняться. Плюс не будет проблем с международными перерывами, все смогут вызывать сильнейших в сборные. Все это по задумке положительно повлияет и на стоимость телеправ.

Хотя есть и минусы. Например, климатические – критики идеи не понимают, как играть зимой в северных регионах страны. Другое препятствие – необходимость двигать Кубок лиги, сейчас он летом в середине сезона. Думают про январь-февраль и точечно юг США: например, Калифорнию, Техас и Флориду.

Прямо сейчас лига ведет переговоры с владельцами, генеральными и спортивными директорами клубов, а также влиятельными болельщиками.

Вице-президент МЛС по соревнованиям и спортивным продуктам Нельсон Родригес объясняет: «Мы обсуждаем это с января, делаем это обширно, тщательно и продуманно. Пока слишком рано для конкретики, мы собираем и анализируем данные. Одни модели составлены для проверки форматов, другие для оценки информации, которую мы получаем. Мы уже на другом уровне эволюции как лига. Благодаря чемпионату мира мы получаем столько внимания, как никогда раньше. Думаю, стоит признать, что сейчас подходящее время для такого анализа».

В новом формате сезон МЛС будет стартовать в начале августа и заканчиваться в конце мая. Предусмотрен зимний перерыв с середины декабря по начало-середину февраля – на пять недель. Клубы из городов с более холодным климатом уже высказали беспокойство: матчи летом им нравятся больше, денег они приносят тоже больше.

Рассматривают и разделение на дивизионы вместо конференций: тогда бы часть матчей проводили внутри дивизионов, а во второй половине сезона могли определять участников общего плей-офф.

В ближайшие годы лига продолжит в обычном формате, но уже в 2026-м все может кардинально измениться. Впрочем, ничего не будет без согласия с Ассоциацией игроков МЛС – с ней обсуждают все решения. Проведут и массовый опрос фанатов, чтобы узнать: готовы ли они ходить на матчи в зимние месяцы.

Проблемы с трансферами действительно волнуют клубы: жалобы на короткое окно и потерю звезд посреди сезона

Вопрос правда острый. Клубы МЛС часто не могут нормально вести трансферные кампании летом из-за разницы с Европой.

Если поступает предложение по звезде команды, возможностей подыскать замену значительно более скудные, чем у европейских команд – период дозаявок длится меньше месяца (с 18 июля по 14 августа). Может быть выгодно продать игрока в Европу, но тогда команда остается без лидера на решающий отрезок: до конца регулярного сезона 10 туров, когда закрывается окно.

Зимой наоборот: межсезонные дозаявки открыты с 31 января до 23 апреля, полный рассинхрон с тем, что в Европе летом окно продолжительное, а зимой короткое.

Американские клубы замечают, что им невыгодно: требуют решения к середине августа, а игроки могут думать либо до самого последнего, либо просто отметать американский вариант, потому что видят европейские опции, и там есть лишняя пара недель на переговоры.

«Я бы хотел, чтобы наше трансферное окно было дружелюбнее к нам, – пару месяцев назад жаловался спортивный директор «Шарлотт» Зоран Крнета. – Я большой сторонник того, чтобы его закрытие перенесли, например, на 5 сентября, потому что тогда у нас не только будет больше шансов подписать действительно хороших игроков, но и в случае чего подобрать футболистов, которые не соответствуют требованиям в своих клубах.

Иногда, когда сделки не заключаются в последние два дня, руководство клуба задается вопросом: «Хорошо, чем нам заняться теперь?» Это был бы действительно разумный шаг со стороны американских клубов и МЛС. Лига хотела изменить все в этом году, но не смогла по ряду причин. Именно здесь нам нужно быть конкурентоспособными».

С одной стороны – звучит разумно. С другой – не потеряется ли развязка МЛС, когда будет конкурировать за внимание со всеми европейскими футбольными лигами, а также решающими стадиями в НБА и НХЛ?

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Фото: Gettyimages.ru /Kevin C. Cox, Alex Slitz; Chris Young/Keystone Press Agency/Global Look Press ; East News /Aaron M. Sprecher via AP