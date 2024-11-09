Куда уйдет Неймар? К Месси и Суаресу – мешает МЛС, родному «Сантосу» надо сделать скидку
Из Саудовской Аравии раньше срока.
Вероятно, зимой Неймар уйдет из «Аль-Хилаля»: мегаконтракт у него до лета, но клуб, похоже, собирается расстаться уже зимой, сообщают саудовский журналист Валид Аль-Фарадж и Daily Mail.
Бразилец опять травмировался: совсем недавно вернулся после крестов, пропустил год, а сейчас опять вылет, скорее всего, уже до 2025-го.
Заканчивать карьеру звезда пока не собирается – значит, Неймару пора искать новый клуб.
Возможно возрождение трио MSN в «Интер Майами». Мешают лишь правила МЛС
Активнее всего Неймара связывают с США, отправляют в команду к Лео Месси и Луису Суаресу – там уже четверка экс-барселонских, с Жорди Альбой и Серджи Бускетсом. Ней и сам прогревает эти слухи – по сообщениям The Wall Street Journal, бразилец купил участок земли за 26 миллионов долларов на набережной в Майами.
Правда, не стоит надеяться на воссоединение MSN так уж сильно. МЛС – не чемпионат Саудовской Аравии, там есть жесткий потолок зарплат. По нынешним правилам лиги переход Неймара невозможен.
Об этом косвенно говорит тренер «Интер Майами» Херардо Мартино: «[Месси] и остальные уже здесь, так что может случиться что угодно. Не могу себе представить, что лига не сделает потолок зарплат более гибким. Реальность такова, что в МЛС очень строгие правила, их нельзя нарушить. Если только лига не решит измениться».
Очевидно, «Интер Майами» не против забрать Неймара, был бы мощнейший пиар-ход. Но клуб боится рисковать после опыта саудовцев. Об этом говорит эксперт ESPN Себастьян Салазар: «Посмотрите, сколько вложил «Аль-Хилаль» в этот проект – около 100 миллионов долларов на зарплату, и это обернулось катастрофой. На месте «Интер Майами» вы бы хотели избежать катастрофы».
Бразильская «Форталеза» уже приветствует Неймара в соцсетях. Что происходит?
«Форталеза» – клуб из бразильского штата Сеара. Неймар полетел туда ради лечения своей новой травмы.
В аэропорту Форталезы его встретили болельщики местного клуба. Они спросили у Неймара, хочет ли он вернуться в бразильскую Серию А. Ней с улыбкой ответил: «Это было бы прекрасно».
Видео с этим моментом сразу стали вирусными, а «Форталеза» написала в официальных аккаунтах: «Добро пожаловать, Неймар!»
Вся история – не более, чем шутка. Скорее всего, если Неймар и вернется в Бразилию – только в свой «Сантос».
Родной клуб Неймара только вернулся из второй лиги. Зарплата должна быть маленькой
В 2023-м «Сантос» вылетел из высшей лиги, а в конце 2024-го обратно поднялся – могут начать новый сезон со звездой.
Как пишет бразильский портал UOL, Неймар недавно сам сообщил игрокам «Сантоса», что присоединится к ним в 2025-м. Он воспитанник, выиграл с родной командой Кубок Бразилии, несколько чемпионств штата и главный континентальный турнир – Кубок Либертадорес. До Неймара подобных успехов с «Сантосом» добивался только Пеле.
Оттуда парень со смешной прической поехал в «Барселону».
Очевидно, сейчас переход в «Сантос» зависит от самого Неймара. Зарплату на уровне «Аль-Хилаля» не потянет и «Интер Майами», «Сантос» тем более – там годовой бюджет намного меньше саудовского гонорара бразильца.
Но, возможно, на финише карьеры клубный патриотизм для Неймара важнее денег.
Фанат ловко стащил кольцо у Неймара. Или не стащил? А разве там не отрубают руку за воровство?
Фото: Gettyimages.ru/Abdullah Ahmed, Jason Mowry, Lintao Zhang
В итоге Ней заработал себе, своей семье, но футбол его забудет лет через...да хотя уже забыл, по сути. Закончил в 30 считай. Зато на всех вечеринках и покерных турнирах побывал
---------------
Есть в ютубе ролик с рекламой ауди (которые стали на тот момент техническим спонсором Барселоны). Это не смонтированное видео, а мероприятие для СМИ. Там на пресс-конференции Неймар и Месси чеканили мяч для публики в прямом эфире (ролик легко найти по ключевым словам).
Не то чтобы чеканка глобально о чём-то говорила, но можно невооружённым взглядом заметить, насколько Месси легче и аккуратнее управляется с мячом, чем Неймар. Повторюсь, это всего лишь штришок, но показательный в вопросе о талантах.
Мне, как фану Челси, обиднее за Эдена. Человек с даром игры в футбол, но не было амбиций с цитатами "Мне не получить ЗМ, ведь я никогда не смогу забивать как Месси и Роналду", затем вояж в Мадрид. Тоже очень печально похороненная карьера из-за проблем в голове