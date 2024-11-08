Сергей Юран: «Хотелось бы, чтобы «Краснодар» Галицкого выиграл РПЛ или Кубок. Таких людей, которые вкладывают свои деньги в российский футбол, у нас практически нет»
Сергей Юран хочет, чтобы «Краснодар» победил в Мир РПЛ или Фонбет Кубке России.
После 14 туров в РПЛ «Краснодар» с 36 очками идет на 1-м месте.
«Краснодар» – мастеровитая команда с хорошими игроками, которые по уровню могут поспорить даже с футболистами «Зенита».
Честно, хотелось бы, чтобы «Краснодар» господина Сергея Галицкого выиграл в этом году чемпионат или Кубок страны. Таких людей, как Галицкий, которые вкладывают свои деньги в российский футбол, у нас практически нет», – сказал Юран.
Опубликовано: Sports
Источник: «Матч ТВ»
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости