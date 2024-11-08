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Сергей Юран: «Хотелось бы, чтобы «Краснодар» Галицкого выиграл РПЛ или Кубок. Таких людей, которые вкладывают свои деньги в российский футбол, у нас практически нет»

Сергей Юран хочет, чтобы «Краснодар» победил в Мир РПЛ или Фонбет Кубке России.

После 14 туров в РПЛ «Краснодар» с 36 очками идет на 1-м месте.

«Краснодар» – мастеровитая команда с хорошими игроками, которые по уровню могут поспорить даже с футболистами «Зенита».

Честно, хотелось бы, чтобы «Краснодар» господина Сергея Галицкого выиграл в этом году чемпионат или Кубок страны. Таких людей, как Галицкий, которые вкладывают свои деньги в российский футбол, у нас практически нет», – сказал Юран.

Опубликовано: Sports
Источник: &laquo;Матч ТВ&raquo;
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