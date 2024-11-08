Сергей Юран: «Хотелось бы, чтобы «Краснодар» Галицкого выиграл РПЛ или Кубок. Таких людей, которые вкладывают свои деньги в российский футбол, у нас практически нет»

Сергей Юран хочет, чтобы «Краснодар» победил в Мир РПЛ или Фонбет Кубке России.

После 14 туров в РПЛ «Краснодар» с 36 очками идет на 1-м месте.

«Краснодар» – мастеровитая команда с хорошими игроками, которые по уровню могут поспорить даже с футболистами «Зенита ».

Честно, хотелось бы, чтобы «Краснодар » господина Сергея Галицкого выиграл в этом году чемпионат или Кубок страны. Таких людей, как Галицкий , которые вкладывают свои деньги в российский футбол, у нас практически нет», – сказал Юран .