Дмитрий Селюк: «Какой нaхрен Юран в «Спортинге», его нет даже в списках команд ФНЛ. Он сам это и распространяет, не про «КАМАЗ» какой-нибудь вбросил»

Дмитрий Селюк высказался о возможном приглашении Сергея Юрана в «Спортинг».

Ранее 55-летний специалист сообщил , что находится в шорт-листе португальского клуба, который ищет нового тренера после ухода Рубена Аморима в «Манчестер Юнайтед». Позже «Спортинг» опроверг эту информацию.

«Мягко сказано, что его там не будет. Не то что дураку понятно, еще хуже. Его нет даже в списках команд ФНЛ!

Сам Юран это и распространяет. Самое интересное, что он вбросил не про «КАМАЗ» какой-нибудь, а про «Спортинг». Вот это называется работа по-русски.

Какой нaхрен Юран в «Спортинге »?» – заявил футбольный агент Дмитрий Селюк .

Юран уверен, что им интересуется «Спортинг». Неужели и правда?