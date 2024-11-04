«Спортинг» опроверг нахождение Юрана в шорт-листе: «Не рассматривали этого специалиста»
«Спортинг» не рассматривает Сергея Юрана на пост главного тренера.
Российский специалист ранее заявил, что находится в шорт-листе португальского клуба на замену Рубену Амориму, который возглавил «Манчестер Юнайтед».
– Правда ли, что Сергей Юран находится в шорт-листе «Спортинга?
– Как уже говорилось ранее, это неправда. Не рассматривали этого специалиста, – сказал пресс-атташе «Спортинга» Филипе Диниш.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Sport24
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