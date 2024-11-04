«Спортинг» опроверг нахождение Юрана в шорт-листе: «Не рассматривали этого специалиста»

«Спортинг» не рассматривает Сергея Юрана на пост главного тренера.

Российский специалист ранее заявил , что находится в шорт-листе португальского клуба на замену Рубену Амориму, который возглавил «Манчестер Юнайтед».

– Правда ли, что Сергей Юран находится в шорт-листе «Спортинга?

– Как уже говорилось ранее, это неправда. Не рассматривали этого специалиста, – сказал пресс-атташе «Спортинга» Филипе Диниш.