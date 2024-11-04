Юран уверен, что им интересуется «Спортинг». Неужели и правда?

Рубен Аморим покидает «Спортинг» ради «МЮ», а вместо него португальский клуб, скорее всего, возглавит тренер резервной команды. Но был и другой кандидат – Сергей Юран. Если верить его словам.

Юран ссылается на слова агента Барбозы

В конце октября Юрана спросили, готов ли он возглавить «Спортинг»:

«Во-первых, португальский язык для меня второй после русского, – ответил он в интервью в интервью «РБ Спорт». – Во-вторых, мне знакома эта страна, я там играл, меня там знают. Я знаю их менталитет, знаю, какие там требования. Поэтому никаких проблем не возникнет. Тем более что «Спортинг» – это Лиссабон».

Но Юран на ютуб-канале «Спартак Шоу» добавил: «Приятно, что я попал в шорт-лист [на пост главного тренера «Спортинга»]. Это правда. Я люблю перепроверять. Как только первый звонок от журналиста по этому вопросу был, я сразу перезвонил в Португалию, чтобы клоуном не выглядеть. Может, троллят или еще что-то, у нас же сейчас это модно.

Я набрал, и [агент] Паулу Барбоза говорит: «Да, есть в шорт-листе». Это было в прессе, Record или A Bola. Но, говорит, ты не обольщайся, в первую очередь у нас рассматривают местных тренеров, потом, возможно, пойдут по иностранцам. А я говорю: «А у нас наоборот».

Португальский агент Паулу Барбоза поделился мнением с корреспондентом «Спорт День за Днем»: «Следят ли [в Португалии] за его тренерской работой? Думаю, следят. Знают, как он работает. Он еще говорит на португальском языке. Поэтому он может быть одним из вариантов. Юрана все знают в Португалии, он тут играл, становился чемпионом. Думаю, у Юрана проблем в Португалии не будет».

Александр Мостовой тут же выразил готовность: «Если Юран возглавит «Спортинг», пусть возьмет меня в штаб. Мы же с Сергеем вместе играли в Португалии. И дело не только в знании португальского языка.

В Португалии говорят, что лиссабонский клуб рассматривает кандидатуру Юрана? Ну и отлично! Вместе играли, вместе потренируем. Если к нам все кому не лень приезжают, то почему мы, люди, которые играли в футбол, не можем поехать к ним?»

«Спортинг» опроверг заинтересованность в Юране

В конце октября пресс-атташе «Спортинга» Филипе Диниш ответил на вопрос о возможном назначении Юрана. «Нет, это все неправда, – сказал он Sport24. – У нас не было контактов с этим специалистом».

Через несколько дней журналисты уточнили еще раз – уже после слов Юрана. Диниш ответил: «Как уже говорилось ранее, это неправда. Не рассматривали этого специалиста».

Правда ли в Португалии писали о Юране?

На сайте A Bola поиск по фамилии Юрана свежих новостей не выдал и предложил профиль 27-летнего Артема Юрана – сына тренера, выступающего во второй лиге за «Пари НН-2».

Record показал список новостей, где самая последняя – интервью Юрана для «Матч ТВ» в сентябре 2022 года, в котором он удивился назначению Гильермо Абаскаля в «Спартак», упомянув, что не может представить подобное в «Бенфике». Остальные цитаты – еще более раннего периода. Например, о Руе Витории в «Спартаке».

На O Jogo новость о тренере вышла с заголовком «Юран намекает на себя в «Спортинге» и двумя цитатами российским медиа – его о готовности тренировать клуб и Барбозы о такой возможности.

А на Zerozero Юрана уже нашли в «Спортинге». Правда, им оказался 12-летний Юран Рафаэл Фернандеш Санчеш – это футболист из детской команды «Спортинга».

Пока нам не удалось найти подтверждения словам Юрана о недавних публикации его имени в португальских медиа. Возможно, что-то было в печатных версиях A Bola или Record. Если публикацию отыщите вы, делитесь в комментариях.

Юран ушел из «Пари НН» весной – сослался на плохое усиление

Юран в прошлом году тренировал «Пари НН», но ушел в отставку после шести поражений подряд. Тренер объяснил неудачи слабым составом.

«Я предвидел, что весна будет непростая. Возможно, уже тогда мне нужно было уйти. Были такие мысли. На третьем сборе я понимал, что команда недоукомплектована.

Может, стоило ультиматум ставить руководству: не возьмете игроков – уйду. Просто не хотелось в крайности впадать. Время показало, что я правильно оценивал ситуацию на сборах. Но реальность оказалась намного тяжелее из-за травм».

Юран забивал «Спортингу» в ответ на гол Фигу

Три главных клуба в Португалии – это «Бенфика», «Порту» и «Спортинг», в двух из них Юран играл, но как раз не в «Спортинге». В 1991-м он перешел в «Бенфику», где провел три сезона и забил 34 гола во всех турнирах, выиграл чемпионат и Кубок Португалии, а в последнем розыгрыше Кубка чемпионов забил больше всех голов (семь) наряду с Жаном-Пьером Папеном.

Далеко не всегда чувствуя доверие тренеров в «Бенфике», Юран отправился прямо к конкуренту в «Порту». И там тоже выиграл чемпионат.

«Комфортнее мне было в «Порту», потому что у команд на севере было больше коллективизма внутри, – рассказывал Юран «Матч ТВ». – Там не было группировок, а в «Бенфике» они были – бразильская, португальская, не было целостности. В «Порту» было больше сердечного отношения. Журналисты до сих пор звонят, особенно накануне дерби. Они вспоминают, когда я в «Порту» на «Эштадиу Да Луш» забивал «Бенфике».

Тогда Жозе Моуринью был переводчиком Бобби Робсона. В конце матча я получил красную карточку, и стадион встал и начал аплодировать. И он сказал, что такое нужно заслужить, чтобы бенфикисты встали и аплодировали игроку «Порту», такого не было, не будет. Он просто был ошарашен».

«Спортингу» Юран забил в декабре 1993-го, а «Бенфика» победила 2:1. Но счет тогда в составе «Спортинга» открыл Луиш Фигу.

«Спортинг» почти определился с тренером

Наиболее вероятная кандидатура на смену Амориму – 40-летний Жоау Перейра, бронзовый призер Евро-2012 в составе сборной Португалии. Он поиграл за «Бенфику» и «Спортинг», завершил карьеру в начале 2021-го и позже возглавил сначала молодежную, а затем и резервную команду «Спортинга».

Аморим и Перейра отлично знают друг друга. «Перейра вне поля – само спокойствие, а на поле – ужасен, – рассказывал Аморим. – Я знаком с ним с детства. Раньше я злился на него во время игры, мы чуть не подрались. А потом он уходит с поля и может подождать тебя в туннеле и спросить: «Бро, все в порядке?» В том же интервью Аморим, шутя, добавил: «Похоже, у него раздвоение личности».

На более серьезную тему – о приходе Перейры на пост главного тренера – Аморим говорил: «Я не говорил с ним [об этом]. Если вы спросите о его готовности, однозначно скажу да и не только из-за личности Перейры. Мое впечатление основано на том, что я видел в резервной команде «Спортинга», какими физически и тактически подготовленными приходят футболисты из нее, когда я вызываю их при необходимости.

Перейра точно готов к новым вызовам. Он играл в больших клубах, ему хватает опыта. Да он ко всему готов».

Предполагается, что «Спортинг» представит Перейру 11 ноября.

Аморим подходит «МЮ»? Какой футбол он ставит?

«Его сила не в 3-4-3, а в общении». Новая надежда «Манчестер Юнайтед» – кто такой Рубен Аморим?

Фото: РИА Новости /Алексей Филиппов, Владимир Федоренко