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Агент Барбоза о Юране и шорт-листе «Спортинга»: «Он точно не врал. Кто‑то с ним говорил, это факт. Он мне звонил и уточнял»

Агент Паулу Барбоза высказался о Сергее Юране и шорт-листе «Спортинга».

Российский специалист, имеющий опыт выступлений в Португалии в качестве игрока, ранее заявил, что находится в шорт-листе лиссабонского клуба на замену Рубену Амориму, который возглавил «Манчестер Юнайтед».

– У «Спортинга» уже есть главный тренер, который имеет небольшой опыт и никогда не тренировал команды высшей лиги. Так что вопрос со «Спортингом» уже закрыт. Президент клуба сам сказал, что еще год назад определился, кто будет главным тренером.

Когда Юран сказал мне, что ему кто‑то позвонил и сказал, что он в шорт‑листе, то я ему объяснил, что в Португалии теперь другие правила. У нас часто теперь делают ставку на тренера, который может быть совсем без опыта. Как пример – тот же Рубен Аморим, который четыре месяца потренировал в «Браге», а потом сразу пришел в «Спортинг».

Тем не менее, когда меня спросили, может ли Юран оказаться там, то я говорил, что чисто теоретически может, но я не знаю наверняка. Все же я не знал, кто в шорт‑листе.

При этом у меня нет никакого сомнения, что Юран не врет – кто‑то ему действительно сообщил про шорт‑лист в «Спортинге». И когда‑нибудь он имеет шанс получить работу в таком клубе, потому что он хороший тренер. Если другие без опыта могут, то почему не может он? Юран точно не врал. Кто‑то с ним говорил, это факт. Он мне звонил после этого и уточнял.

– Есть ли сейчас клубы в Португалии, которые бы интересовались Юраном? Даже если они обладают меньшим статусом.

– Все всегда зависит от ситуации. Если есть условия, то могут и интересоваться. Но пока у нас в Португалии все тренеры на месте в принципе. И тут я не знаю, насколько Юран ставит задачу поработать за рубежом. Насколько я понимаю, для него пока приоритетна работа в России, – сказал Барбоза

«Спортинг» опроверг нахождение Юрана в шорт-листе: «Не рассматривали этого специалиста»

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: «Матч ТВ»
logoвысшая лига Португалия
logoСпортинг
logoпремьер-лига Россия
logoСергей Юран
logoПаулу Барбоза
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