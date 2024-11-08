Мостовой о словах Латышонка про 30 тысяч рублей в месяц: «Мне 5 рублей хватало. Я жил на базе, кормят, сплю. Рестораны были, но в них не ходили»
Ранее вратарь «Зенита» высказался о том, сколько денег ему хватит в месяц: «Тысяч 30 достаточно будет, если бы жил один, без жены».
– Честно сказать, в теперешнее время – не верю. Но мне по барабану, кто на сколько живет. 30 тысяч – тоже большие деньги. Я не вижу смысла хвастаться, у нас сейчас много хвастунов.
Другое дело, что эти ребята не застали наше время, когда мы жили на базах, когда у нас не было ни квартир, ни машин. Мне 5 рублей хватало на месяц, и то было много. Сейчас футболисты, наверное, не знают, что такое возможно было.
– 5 рублей?
– А сколько? Я жил на базе, кормят, сплю. Рестораны были, но в них не ходили. Соблазнов было не много. Могли разве что поесть мороженого. Потом я уехал за границу, где играл 15 лет. Также тратили, общались, но сравнивать то время и нынешнее – не очень правильно. Просто не нужно лишний раз хвастаться, как многие это делают сегодня, – сказал экс-игрок сборной России.
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