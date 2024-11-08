Корнеев о «Спартаке»: «Как можно было не взять Кордобу, экономия бредовая. Ты ослабляешь «Краснодар» и приобретаешь игрока, готового давать результат. В итоге остались с чем есть»

Игорь Корнеев раскритиковал «Спартак» за отказ от Джона Кордобы этим летом.

Во вторник «Краснодар» объявил о продлении контракта с нападающим до 2027 года. Летом сообщалось, что «Спартак» заинтересован в трансфере колумбийца.

«Не понимаю, как «Спартак» не приобрел Кордобу. Если мы говорим о какой‑то экономии бредовой, про что говорят Амарал или кто‑то в окружении, то за какие деньги вы взяли Барко и Угальде? Какая разница, в зарплате дело или нет. Это «не бьется».

Если ты берешь Кордобу, ты ослабляешь «Краснодар» и приобретаешь системообразующего игрока, который всем все доказал и который готов давать результат здесь и сейчас. Не понимаю, как его можно было не взять, если была такая возможность. Но этого не сделали и остались с чем есть», – заявил бывший игрок ЦСКА.

В текущем сезоне Кордоба провел за «Краснодар» 14 матчей в чемпионате и Кубке России, забил 8 голов и сделал 4 результативные передачи.

Подробная статистика 31-летнего игрока доступна по ссылке .