Ван Нистелрой хотел бы возглавить «МЮ»: «Конечно, но желание дальше строить то, что есть, сильнее. 4 матча не изменили этого ощущения, намерен остаться в должности помощника»

Руд ван Нистелрой хотел бы возглавить «Манчестер Юнайтед» в будущем.

48-летний специалист, работавший ассистентом Эрика тен Хага, исполняет обязанности главного тренера после его увольнения. С 11 ноября клуб возглавит Рубен Аморим.

– Вы бы хотели когда-нибудь стать постоянным тренером «Манчестер Юнайтед»?

– Конечно. Я хорошо обдумал это, когда принял решение прийти в «Юнайтед» в качестве помощника тренера. Я знал, что мой приход в «МЮ» – особый случай, и чувствовал, что хочу пройти этот путь с клубом в роли ассистента. У меня были четкие амбиции на этот счет, я принял решение подписать двухлетний контракт в качестве ассистента и все еще настроен остаться в этой должности.

За последние три месяца я провел много времени с игроками и очень хорошо узнал их как личностей и как футболистов. Я знаю, на каком этапе развития они находятся и как я могу помочь. Я думаю, что эти отношения сейчас помогают. Мы хотим чего-то достичь вместе, у нас есть эта связь, и именно поэтому я чувствую большую поддержку. Это дает много энергии и уверенности, и пока все хорошо.

Я думаю, что желание строить это дальше сильнее, чем другое [быть главным тренером «Юнайтед»]. Поэтому пока что я принял осознанное решение вступить в эту роль на два сезона и двигаться дальше.

Эти четыре матча не изменили этого ощущения, и именно поэтому я с самого начала сказал, каковы мои намерения и после моей временной должности, – заявил ван Нистелрой.