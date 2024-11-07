Клеберсон о ван Нистелрое: «Хотел бы увидеть Руда во главе «МЮ». Он многому научился у Фергюсона, знает клуб, игроки будут его слушать, он был великим футболистом»
Нидерландский специалист исполняет обязанности главного тренера команды после увольнения Эрика тен Хага. Новый тренер Рубен Аморим должен возглавить клуб с 11 ноября.
«Я бы хотел увидеть Руда в роли главного тренера «Юнайтед», сто процентов – у него есть страсть к этому клубу. Он многому научился у Фергюсона, и я знаю, что они много общались, когда работали вместе.
Самое важное – Руд знает культуру клуба, которую помог создать Фергюсон. Он понимает «Юнайтед» и может внести изменения, к тому же игроки будут слушать его больше, потому что он был великим футболистом и забил множество голов в истории клуба.
Руд знает, как управлять раздевалкой, как чувствуют себя ребята. И хотя я восхищаюсь Аморимом как молодым тренером и его удивительной работой в «Спортинге», мне действительно хотелось бы увидеть, как Руд проявит себя на посту главного тренера», – сказал экс-хавбек «Манчестер Юнайтед» для Unibet.
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