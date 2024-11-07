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Клеберсон о ван Нистелрое: «Хотел бы увидеть Руда во главе «МЮ». Он многому научился у Фергюсона, знает клуб, игроки будут его слушать, он был великим футболистом»

Клеберсон будет рад увидеть Руда ван Нистелроя главным тренером «Юнайтед».

Нидерландский специалист исполняет обязанности главного тренера команды после увольнения Эрика тен Хага. Новый тренер Рубен Аморим должен возглавить клуб с 11 ноября.

«Я бы хотел увидеть Руда в роли главного тренера «Юнайтед», сто процентов – у него есть страсть к этому клубу. Он многому научился у Фергюсона, и я знаю, что они много общались, когда работали вместе.

Самое важное – Руд знает культуру клуба, которую помог создать Фергюсон. Он понимает «Юнайтед» и может внести изменения, к тому же игроки будут слушать его больше, потому что он был великим футболистом и забил множество голов в истории клуба.

Руд знает, как управлять раздевалкой, как чувствуют себя ребята. И хотя я восхищаюсь Аморимом как молодым тренером и его удивительной работой в «Спортинге», мне действительно хотелось бы увидеть, как Руд проявит себя на посту главного тренера», – сказал экс-хавбек «Манчестер Юнайтед» для Unibet. 

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Goal
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logoРуд ван Нистелрой
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