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  • Игроки «МЮ» хотят, чтобы ван Нистелрой остался в клубе после прихода Аморима. Он мог бы стать «связующим звеном» между ними и новым тренером (Sky Sports)
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Игроки «МЮ» хотят, чтобы ван Нистелрой остался в клубе после прихода Аморима. Он мог бы стать «связующим звеном» между ними и новым тренером (Sky Sports)

Игроки «Манчестер Юнайтед» хотят, чтобы Руд ван Нистелрой остался в клубе.

Нидерландский специалист исполняет обязанности главного тренера команды после увольнения Эрика тен Хага. Новый тренер Рубен Аморим должен возглавить клуб с 11 ноября.

Как пишет Sky Sports, футболистам нравится, как экс-игрок общается с ними и они надеются, что он останется в качестве «связующего звена» между ними и Аморимом. Руководство «Юнайтед» и весь персонал основной команды также ценит нидерландца.

Пока никаких конкретных решений о составе штаба Аморима не принято, однако он хочет привлечь пятерых коллег из «Спортинга», включая его помощников Карлоса Фернандеша, Аделио Кандидо и Эмануэля Ферро. Какую должность сможет занять ван Нистелрой, работавший ассистентом тен Хага, пока неясно, возможно его обязанности будут скорректированы.

Сам 48-летний специалист выразил свою поддержку Амориму и не раз говорил, что хотел бы поговорить с ним. Кроме того, подчеркивается, что в клубе хотели бы сохранить в качестве тренера первой команды Даррена Флетчера.

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Sky Sports
logoМанчестер Юнайтед
logoДаррен Флетчер
logoпремьер-лига Англия
logoРуд ван Нистелрой
logoРубен Аморим
Карлос Фернандеш
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