«МЮ» ван Нистелроя выиграл 1-й же матч в еврокубках. При тен Хаге была 1 победа в 9 играх с начала прошлого сезона

Руд ван Нистелрой выиграл первый же матч в еврокубках во главе «МЮ».

Нидерландец временно исполняет обязанности главного тренера «Манчестер Юнайтед ». Сегодня манкунианцы победили ПАОК (2:0) в Лиге Европы .

В предыдущих 9 матчах в международных турнирах, то есть с начала сезона-2023/24, «красные дьяволы» обыграли только «Копенгаген» (1:0) в Лиге чемпионов 24 октября 2023 года. На протяжении этого отрезка руководил ими Эрик тен Хаг.