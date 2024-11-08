«МЮ» ван Нистелроя выиграл 1-й же матч в еврокубках. При тен Хаге была 1 победа в 9 играх с начала прошлого сезона
Руд ван Нистелрой выиграл первый же матч в еврокубках во главе «МЮ».
Нидерландец временно исполняет обязанности главного тренера «Манчестер Юнайтед». Сегодня манкунианцы победили ПАОК (2:0) в Лиге Европы.
В предыдущих 9 матчах в международных турнирах, то есть с начала сезона-2023/24, «красные дьяволы» обыграли только «Копенгаген» (1:0) в Лиге чемпионов 24 октября 2023 года. На протяжении этого отрезка руководил ими Эрик тен Хаг.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Statman Dave
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости