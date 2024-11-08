Онана хочет, чтобы ван Нистелрой остался в «МЮ»: «Он очень хороший тренер, у него много опыта, футболисты им довольны. Но не мы принимаем решение»

Андре Онана хочет, чтобы Руд ван Нистелрой остался в «Манчестер Юнайтед».

– Хотели бы вы, чтобы Руд ван Нистелрой остался в «Манчестер Юнайтед» в какой-либо должности?

– Сто процентов. Он очень хороший парень и очень хороший тренер. У него много опыта, и он добился невероятных результатов с тех пор, как начал работу в клубе.

Он несколько дней был главным тренером, и игроки были довольны. Но не мы принимаем решение.

Клуб принял решение, и мы должны с ним согласиться, – сказал вратарь манкунианского клуба Андре Онана .