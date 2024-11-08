Онана хочет, чтобы ван Нистелрой остался в «МЮ»: «Он очень хороший тренер, у него много опыта, футболисты им довольны. Но не мы принимаем решение»
Андре Онана хочет, чтобы Руд ван Нистелрой остался в «Манчестер Юнайтед».
– Хотели бы вы, чтобы Руд ван Нистелрой остался в «Манчестер Юнайтед» в какой-либо должности?
– Сто процентов. Он очень хороший парень и очень хороший тренер. У него много опыта, и он добился невероятных результатов с тех пор, как начал работу в клубе.
Он несколько дней был главным тренером, и игроки были довольны. Но не мы принимаем решение.
Клуб принял решение, и мы должны с ним согласиться, – сказал вратарь манкунианского клуба Андре Онана.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: BBC
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