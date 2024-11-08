«МЮ» после увольнения тен Хага выиграл два матча и сыграл вничью один раз

«Манчестер Юнайтед» не проигрывает после увольнения Эрика тен Хага.

Сегодня команда под руководством Руда ван Нистелроя обыграла ПАОК (2:0) в Лиге Европы .

Также манкунианцы разгромили «Лестер» (5:2) в Кубке лиги 30 октября и разделили очки с «Челси» (1:1) в АПЛ 3 ноября.

10 ноября «МЮ » примет «Лестер» в рамках Премьер-лиги.