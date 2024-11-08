«МЮ» после увольнения тен Хага выиграл два матча и сыграл вничью один раз
«Манчестер Юнайтед» не проигрывает после увольнения Эрика тен Хага.
Сегодня команда под руководством Руда ван Нистелроя обыграла ПАОК (2:0) в Лиге Европы.
Также манкунианцы разгромили «Лестер» (5:2) в Кубке лиги 30 октября и разделили очки с «Челси» (1:1) в АПЛ 3 ноября.
10 ноября «МЮ» примет «Лестер» в рамках Премьер-лиги.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
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