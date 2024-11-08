Александр Мостовой: «Тикнизян мог бы заиграть в топ-5 лиг. Не все ведь играют в «Реале», «Барсе», «Манчестере»
Александр Мостовой оценил перспективы Наира Тикнизяна.
«Если говорить о том, что Тикнизян хочет играть в клубе где-то в Европе, это нормально. Почему нет? Что касается его уровня, он неплохой футболист и мог бы заиграть в топ-пять чемпионатов.
Там ведь не все играют в условном «Реале», «Барселоне», «Манчестере», есть и другие команды, тоже с очень сильными футболистами, поэтому что здесь такого?
Тикнизян – хороший футболист, при правильных менеджерах или агентах, которые сейчас везде правят футболом, может быть», – сказал экс-игрок «Сельты».
Опубликовано: Sports
Источник: Metaratings.ru
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