Александр Мостовой: «Тикнизян мог бы заиграть в топ-5 лиг. Не все ведь играют в «Реале», «Барсе», «Манчестере»

Александр Мостовой оценил перспективы Наира Тикнизяна.

«Если говорить о том, что Тикнизян хочет играть в клубе где-то в Европе, это нормально. Почему нет? Что касается его уровня, он неплохой футболист и мог бы заиграть в топ-пять чемпионатов.

Там ведь не все играют в условном «Реале», «Барселоне», «Манчестере», есть и другие команды, тоже с очень сильными футболистами, поэтому что здесь такого?

Тикнизян – хороший футболист, при правильных менеджерах или агентах, которые сейчас везде правят футболом, может быть», – сказал экс-игрок «Сельты».