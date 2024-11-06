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Тикнизян о «Зените»: «За одни премиальные можно купить квартиру. Если бы я гнался за деньгами, согласился бы. Я не хотел идти по стопам Кругового»

Наир Тикнизян объяснил, почему решил не переходить в «Зенит».

– История с «Зенитом» – неоднозначная: вы говорили в декабре 2023 года, что откажете им, если поступит предложение. Но клуб сделал по вам предложение, и у вас были переговоры с питерцами.

– У меня на груди эмблема «Зенита» или «Локомотива»?

– Юрий Нагорных говорил, что вас не устроили личные условия контракта с «Зенитом».

– Когда клуб договаривается по твоему трансферу, мне что предлагаете делать? Конечно, я тоже начинаю вести переговоры и понимать свое будущее в клубе, с которым договаривался «Локомотив».

Когда я понял, что в «Зените» нет будущего с игровой точки зрения и футбольных перспектив, я вышел из этих переговоров.

Мне давали очень хорошую зарплату [в «Зените»]: если бы я гнался за деньгами, как об этом многие писали, я бы согласился на первое предложение.

Мне важно было понять, что на меня рассчитывают как на футболиста. Я не хотел идти по стопам Кругового. Дело не в деньгах.

Извините, но в «Зените» за одни премиальные можно покупать однокомнатную квартиру каждый раз. Тут дело про футбол.

– И в «Зените» играет Дуглас Сантос, который недавно получил российский паспорт.

– Вот видите. Значит, не зря все так сложилось, – сказал защитник «Локомотива» Наир Тикнизян.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «РБ Спорт»
logoЛокомотив
logoЗенит
logoпремьер-лига Россия
logoНаир Тикнизян
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