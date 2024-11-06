Наир Тикнизян: «Ни разу в жизни не употреблял алкоголь, не курил и не принимал запрещенные вещества. И всем советую этого не делать»
Наир Тикнизян рассказал, что никогда не пробовал алкоголь.
– Антон Миранчук рассказывал, что может потратить 50 тысяч рублей на бутылку вина. Какое самое дорогое вино ты пил?
– Ни разу в жизни не употреблял алкоголь, не курил и не принимал запрещенные вещества. И всем советую этого не делать. Даже вино я никогда в жизни не пробовал.
И второе, моими финансами занимаемся моя жена, – сказал защитник «Локомотива».
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Спорт-Экспресс»
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