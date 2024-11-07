Наир Тикнизян: «Обидно, что нет еврокубков, но что я могу сделать? Мне 25, но нет ни одного трофея – вот моя мотивация. Международный опыт есть благодаря Армении»
Наир Тикнизян высказался на тему отстранения российских команд от турниров.
«У меня, слава богу, есть международный опыт благодаря сборной Армении.
А если говорить про мотивацию внутри нашего чемпионата, то она всегда остается. Мне 25 лет, а за спиной ни одного трофея – вот моя мотивация, как и у многих других ребят.
Если про еврокубки, то, конечно, сейчас не очень хорошая ситуация для нас. Все хотят играть в Лиге конференций, Лиге Европы и Лиге чемпионов, но сейчас такая ситуация. Нам ничего не остается, кроме того, чтобы работать внутри чемпионата и добиваться каких-то результатов.
Мне обидно, что нет еврокубков, но что я могу сделать?» – сказал полузащитник «Локомотива».
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Sport24
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости