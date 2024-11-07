Наир Тикнизян высказался на тему отстранения российских команд от турниров.

«У меня, слава богу, есть международный опыт благодаря сборной Армении.

А если говорить про мотивацию внутри нашего чемпионата, то она всегда остается. Мне 25 лет, а за спиной ни одного трофея – вот моя мотивация, как и у многих других ребят.

Если про еврокубки, то, конечно, сейчас не очень хорошая ситуация для нас. Все хотят играть в Лиге конференций, Лиге Европы и Лиге чемпионов, но сейчас такая ситуация. Нам ничего не остается, кроме того, чтобы работать внутри чемпионата и добиваться каких-то результатов.

Мне обидно, что нет еврокубков, но что я могу сделать?» – сказал полузащитник «Локомотива ».