Тикнизян о будущем: «Когда «Локо» отказал «Вердеру» и «Севилье», я слова не сказал. У меня большое желание остаться – надеюсь, будет диалог по новому контракту»
«Я видел, что в телеграм-каналах всплывали новости о возможном уходе зимой. Это будет зависеть напрямую от того, как мы с «Локомотивом» договоримся о новом контракте. У меня очень большое желание дальше остаться здесь и играть. Я ценю то отношение, которое есть ко мне. Во всех интервью это отмечаю, потому что хочу остаться благородным человеком.
В последние три трансферных окна «Локомотив» получал три предложения по мне. Два было из Европы и одно из российского клуба. В двух случаях, когда «Локо» отказал «Вердеру и «Севилье», я тогда и слова им не сказал. Потому что очень уважительно отношусь к руководству и тренерскому штабу. Я их позицию поддерживаю. Как говорится: отвергаешь – предлагай.
Я жду и очень надеюсь, что будет диалог по новому контракту. Дай Бог, чтобы все было хорошо», – сказал защитник «Локомотива».
В нынешнем сезоне Мир РПЛ Тикнизян отметился 2 голами в 12 матчах в составе «Локомотива». Его подробную статистику можно найти здесь.
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