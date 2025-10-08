Андреас Перейра: «База «Палмейраса» лучше, чем «МЮ»
Андреас Перейра впечатлен инфраструктурой «Палмейраса».
«Мало у кого такая база, как у «Палмейраса». Я был в нескольких крупных европейских клубах и могу сказать, что у «Палмейраса» лучшая база в моей карьере.
Лучше, чем у «Манчестер Юнайтед», когда я там был», – сказал полузащитник.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: ESPN
