Гвардиола об Амориме в «МЮ»: «Мы встретимся с ними дважды в АПЛ и, возможно, в Кубке Англии. В ЛЧ это невозможно»
Во вторник «Манчестер Сити» под руководством Гвардиолы проиграл «Спортингу» Аморима в Лиге чемпионов со счетом 1:4. Вскоре португальский тренер перейдет в «Манчестер Юнайтед».
«Мы встретимся с ними дважды в Премьер-лиге и, возможно, в Кубке Англии. В Лиге чемпионов это невозможно.
Я учусь у всех тренеров, с которыми мне приходилось встречаться, и у Рубена в том числе. Вы должны понять, что я думаю не о предстоящих противостояниях с «Юнайтед», а о том, что мы можем сделать, чтобы вернуться к своей лучшей форме.
Я не знаю [чего добьется Аморим]. Я не знаю, будет ли он успешнее, чем мы. Нам придется подождать.
Конечно, я рад видеть его и желаю ему всего наилучшего, но я не знаю, что будет с Рубеном в ближайшие два, три, четыре года. Только Рубен может ответить на этот вопрос», – сказал Гвардиола.
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