«Ковентри» уволил Робинса, тренировавшего клуб почти 8 лет. Только Гвардиола работает дольше него в 4 ведущих дивизионах Англии

«Ковентри» уволил главного тренера Марка Робинса.

Клуб идет на 17-м месте в турнирной таблице Чемпионшипа. В 14-м туре «Ковентри» на своем поле уступил «Дерби Каунти» (1:2).

Робинс возглавлял команду семь лет, восемь месяцев и один день.

Дольше него в 4 ведущих английских дивизионах работает только Пеп Гвардиола из «Манчестер Сити». Испанец руководит «горожанами» с 2016 года.