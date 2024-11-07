«Ковентри» уволил Робинса, тренировавшего клуб почти 8 лет. Только Гвардиола работает дольше него в 4 ведущих дивизионах Англии
«Ковентри» уволил главного тренера Марка Робинса.
Клуб идет на 17-м месте в турнирной таблице Чемпионшипа. В 14-м туре «Ковентри» на своем поле уступил «Дерби Каунти» (1:2).
Робинс возглавлял команду семь лет, восемь месяцев и один день.
Дольше него в 4 ведущих английских дивизионах работает только Пеп Гвардиола из «Манчестер Сити». Испанец руководит «горожанами» с 2016 года.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: BBC
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