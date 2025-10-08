39-летний Нойер может вернуться в сборную Германии, если Нагельсманн сам с ним свяжется и скажет, что нуждается в нем. У вратаря и тренера не лучшие отношения

Мануэль Нойер может вернуться в сборную Германии.

По данным Bild, для этого необходимо выполнение одного условия: главный тренер Юлиан Нагельсманн должен лично поговорить с вратарем.

Тренеру придется сделать первый шаг и ясно дать 39-летнему футболисту понять, что в нем нуждаются и на него рассчитывают.

Утверждается, что между Нагельсманном и Нойером не лучшие отношения и никогда идеальными не были. Они никогда близко не общались и контактировали только в профессиональных целях.

Нойер ушел из сборной летом 2024 года. Его статистику можно изучить здесь .