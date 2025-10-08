  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • 39-летний Нойер может вернуться в сборную Германии, если Нагельсманн сам с ним свяжется и скажет, что нуждается в нем. У вратаря и тренера не лучшие отношения
20

39-летний Нойер может вернуться в сборную Германии, если Нагельсманн сам с ним свяжется и скажет, что нуждается в нем. У вратаря и тренера не лучшие отношения

Мануэль Нойер может вернуться в сборную Германии.

По данным Bild, для этого необходимо выполнение одного условия: главный тренер Юлиан Нагельсманн должен лично поговорить с вратарем.

Тренеру придется сделать первый шаг и ясно дать 39-летнему футболисту понять, что в нем нуждаются и на него рассчитывают.

Утверждается, что между Нагельсманном и Нойером не лучшие отношения и никогда идеальными не были. Они никогда близко не общались и контактировали только в профессиональных целях.

Нойер ушел из сборной летом 2024 года. Его статистику можно изучить здесь.

Как вам дерби?19434 голоса
Огонь!ЦСКА
Не понравилось, слишком много ошибок (в том числе судейских)Александр Мостовой
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Bayern & Germany
logoМануэль Нойер
logoСборная Германии по футболу
logoбундеслига Германия
logoБавария
logoЮлиан Нагельсманн
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Нойер входит в тройку лучших вратарей мира. У него 1-2 конкурента, например, Куртуа, но он задает планку». Голкипер «Хоффенхайма» и Германии Бауманн об игроке «Баварии»
51 октября, 14:42
Нойер – журналисту о голе «Пафоса»: «Вы были вратарем? Мяч сначала полетел прямо, а потом изменил траекторию. Если бы вы играли в футбол, то поняли бы, о чем я говорю»
511 октября, 03:47
Нойер повторил вратарский рекорд Касильяса по выигранным в ЛЧ матчам. У них по 101 победе
1230 сентября, 21:22
Главные новости
Федор Конюхов о бане России: «Не думаю, что Роналду или Месси против нашего футбола. Бог создал Землю для всех красивой. А политическая, экономическая, религиозная, военная системы извращают»
212 минут назад
Тухель о невызове Беллингема, Фодена: «Англия приедет на ЧМ как андердог, потому что не побеждала много лет. Мы должны быть едины. Мы не коллекционируем таланты, а строим команду»
425 минут назад
Мостовой о решении «Спартака» не увольнять Станковича: «Все правильно. Не вижу проблем, которые помешали бы Деяну выиграть РПЛ. Нужно время»
631 минуту назад
Роналду открыл клинику по лечению волос в Эр-Рияде: «Раньше люди стеснялись, это было как клеймо, теперь – как визит к стоматологу. С волосами ты выглядишь лучше, без них ты другой человек»
1856 минут назад
Рэтклифф о возможном требовании Глейзеров уволить Аморима: «Этого не случится. Мы – местные, они – по ту сторону океана, сишком далеко, чтобы управлять таким большим, сложным клубом, как «МЮ»
12сегодня, 20:24
Netflix хочет купить права на показ матчей Лиги чемпионов. УЕФА рассчитывает заработать 5 млрд евро на новой схеме продажи трансляций
8сегодня, 20:05
Роберто Мартинес: «Роналду уже не тот, что прежде, но всегда находит способ принести пользу. Он провел больше 200 матчей за сборную и продолжает подавать пример. Его запомнят навсегда»
10сегодня, 20:03
Футбольный морской бой – всех на дно? Битва начинается!
сегодня, 20:00Тесты и игры
Решение по делу о 130 нарушениях «Ман Сити» могут объявить в этом месяце
9сегодня, 19:57
«Штаны Шакила О’Нила?» Модрич высмеял наряд Камавинга, в котором он приехал в сборную Франции
51сегодня, 19:30Фото
Ко всем новостям
Последние новости
Моуринью про сборную Португалии: «В год ЧМ говорить про отсутствие чемпионских амбиций – это почти ересь. Наши футболисты играют в сильнейших клубах Португалии и ведущих европейских лигах»
16 минут назад
«Как твердый член СЕКС, я в недоумении – хочу видеть сильнейших. Искусственно ограничивать заявки в конкретном соревновании неправильно». Губерниев против запрета на легионеров в Кубке
516 минут назад
Суд оштрафовал Алиева на 17 000 гривен за вождение в состоянии алкогольного опьянения и запретил на год управлять транспортными средствами
625 минут назад
Дмитрий Аленичев: «Надо уезжать в Европу, если есть возможность. У Глушакова такая карьера, но он почти не поиграл за границей»
441 минуту назад
Из-за иммиграционного рейда и протестов против него матч Аргентины с Пуэрто-Рико перенесен из Чикаго в Форт-Лодердейл. В городе и окрестностях задержали уже больше 1000 мигрантов
44 минуты назад
Кейн не сыграет за Англию против Уэльса в товарищеском матче, но будет готов к игре отбора ЧМ с Латвией
1сегодня, 20:42
Чеферин о новом формате ЛЧ: «Раньше мы уже к декабрю знали, кто в плей-офф, а в прошлом сезоне выход «Сити» и «ПСЖ» был под вопросом до последнего тура. Мы довольны»
1сегодня, 20:15
Палмер вернется не раньше ноября – возможно, после последней паузы на матчи сборных
1сегодня, 19:39
Андреас Перейра: «База «Палмейраса» лучше, чем «МЮ»
6сегодня, 19:09
Эстевао о прозвище Мессиньо: «Ни мне, ни моей семье оно не нравилось, моим кумиром был Неймар. Такие клички – ноша, которую ты не выбирал»
3сегодня, 19:02