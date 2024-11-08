«Барселона» Флика = море голов. Даже рекорд Гвардиолы под угрозой

В среду «Барселона» расправилась с «Црвеной Звездой» в Лиге чемпионов. Следующая потенциальная жертва – «Реал Сосьедад» в Ла Лиге. Снова будет голевой урожай. Сомнений нет – Ханс-Дитер Флик гарантирует.

Нынешняя «Барса» – гарантия тотала больше. Лишь одна осечка в 16 матчах

В матчах с участием каталонцев забивается в среднем 4,3 гола. Прямо сейчас «Барселона» – самая зрелищная команда Ла Лиги с внушительным отрывом:

И одна из самых зрелищных в Лиге чемпионов:

5 голов в среднем за игру в ЛЧ. Сине-гранатовые делят первое место с «Црвеной Звездой», которую вынесли в последнем туре. Правда, высокая результативность в матчах с участием сербов (и других аутсайдеров в этом списке) – заслуга их соперников. «Барселона» же устраивает шоу собственноручно.

Каждая игра каталонцев при Флике – гарантия зрелища. Команда даже проигрывает весело – оба поражения были с тоталом больше 2,5 голов. А первый и единственный низ случился только спустя 8 матчей со старта сезона – 1:0 против «Хетафе» в Ла Лиге. Однако темп не сбился.

Всего в этом сезоне «Барселона» провела 16 матчей. 15 из них – на тотал больше 2,5 голов, 10 – на тотал больше 3,5. Для сравнения, в прошлом году на этом же отрезке была другая картина: 9 игр с тоталом больше 2,5 мячей и лишь 6 – с тоталом больше 3,5.

Флик может побить рекорд Гвардиолы в 21-м веке

Флик – уже в истории «Барселоны». Так результативно сине-гранатовые еще не стартовали. 55 голов в первых 16 матчах сезона – мегадостижение. Побили казалось бы незыблемый рекорд сезона 1950-го – 54 гола после 16 игр.

А теперь вот-вот рухнет другое историческое достижение. Каталонцы идут на серии из 7 матчей, в которых они забили 3+ гола. Даже «Реал» с «Баварией» поучаствовали в этом. Всего дважды в истории клуба эта серия была длиннее. Лучший результат в 21-м веке принадлежит Пепу Гвардиоле – 8 матчей в 2012 году. Абсолютный рекорд – у «Барсы» Хуана Хосе Ногеса в 1943-м (9 матчей).

Цель на ближайшую игру – повторить достижение Гвардиолы.

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Чтобы побить рекорд 81-летней давности, «Барселоне» нужно забить по 3+ гола в матчах против «Сосьедада», «Сельты» и «Бреста».

Наибольшая вероятность – против «Бреста». В этом матче на индивидуальный тотал каталонцев больше 2,5 голов дают 1.65. Но до французов «Барселона» должна наколотить по минимум три мяча против «Сосьедада» и «Сельты». С ними будет сложнее, что и отражено в кэфах – 2.95 и 2.75 соответственно.

Первый барьер на пути к рекорду – в воскресенье. Матч с «Сосьедадом» начнется в 23:00 по московскому времени.

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Фото: Gettyimages.ru /Eric Alonso